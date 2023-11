Ponte Messina: Pd-Avs, ‘Salvini riferisca con urgenza alla Camera’**

Novembre 27, 2023

Roma, 27 nov (Adnkronos) – Il Pd ha ribadito in aula alla Camera la richiesta di una informativa urgente del ministro dei Trasporti Matteo Salvini “sull’arbitraria fermata” del treno Frecciarossa per far scendere il ministro Francesco Lollobrigida. I dem hanno poi chiesto, sempre a Salvini, di “riferire i contenuti dei colloqui” con Lunardi e Salini sul ponte di Messina: “Gettano un’ombra inquietante”, ha spiegato il deputato dem Roberto Morassut annunciando anche una interpellanza urgente su questo tema. Alla richiesta si è unito anche il gruppo di Avs con Francesca Ghirra.