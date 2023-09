Ponte Messina: Salvini, ‘nostro è governo politico e va avanti su obiettivi politici’

Settembre 3, 2023

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Sulle grandi opere, mi sto confrontando in questi dieci mesi con i ‘signori del no’, ma dalle piccole, medie e grandi opere, ovunque io vada, ovviamente c’è il micro comitato del no; io ascolto tutti, perché il mio è un ministero che ascolta i sindaci, ma onori e oneri di un governo politico, questo non è un governo tecnico, è un governo che ha obiettivi politici, culturali, infrastrutturali e dunque per quello che mi riguarda si va avanti su tutto quello che è rimasto fermo troppo a lungo”. Cosi il ministro delle Infrastrutture, e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio.

“Ieri sera -ha detto Salvini- sono andato a cena e due domande su tre erano ‘ma lo fate?’ perché la società Stretto di Messina fu costruita per legge nel 1971 e a dicembre compirà 52 anni; è più anziana di me, seppur di poco, ma il ponte è un dovere morale nei confronti di milioni di italiani. che non sono collegati stabilmente con il resto del Paese”.

“Sarà un volano di sviluppo economico non solo per la Sicilia e la Calabria -aggiunge-; leggevo che negli ultimi anni abbiamo perso 400mila giovani dal Sud Italia; ecco, il Ponte sarà un attrattore di cervelli dall’estero in Italia. Metteremo alla prova l’ngegneria italiana, l’architettura, la geologia il meglio delle università, delle industrie e delle imprese. Io penso che l’Italia abbia tutte le possibilità, e il mio è un ottimismo fondato su numeri e dati. Io non vedo l’ora che tutto ciò di cui ho appena parlato venga messo a terra perché questo governo può davvero lasciare il segno nella storia di questo Paese”.