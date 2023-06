Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – La realizzazione del ponte sullo stretto di Messina “è uno dei motivi per riunire il paese. Da solo è chiaro che non servirebbe a niente, ma inserito in 50 mln di investimenti al sud è qualcosa che riunisce”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e per i Trasporti Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 101, rispondendo ai dubbi dei radioascoltatori sulla realizzazione dell’opera.