Ponte Messina: Schifani, ‘grande opportunità, opera già cantierabile’

Settembre 19, 2022

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Il ponte sullo Stretto è una grande opportunità. È già cantierabile e presto ci sarà anche un governo nazionale che lo ha messo al proprio ordine del giorno. La mia candidatura è un progetto in cui hanno creduto i partiti che mi sostengono e del quale mi sento onorato. Sento su di me la responsabilità di essere il portavoce delle istanze della mia terra nei confronti del futuro governo nazionale”. Così in una intervista a ‘Il Giornale’ il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia Renato Schifani.