Ponte Messina: Scuderi (Verdi), ‘sperperare soldi fa male al Paese’

30 Maggio 2025

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Anche in relazione al ponte sullo Stretto di Messina, le norme antimafia sono importantissime: non si possono derogare con un decreto come voleva fare Salvini. Anzi, in presenza di un alto rischio di infiltrazioni, queste norme devono essere ancora più stringenti e, in ogni caso, qualsiasi procedura alternativa deve passare per il Parlamento”. Così Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ospite di Tagadà su La7.

“Parliamo di un’opera – ha aggiunto Scuderi – per la quale non sono stati completati nemmeno tutti i passaggi in vista del progetto esecutivo. Però Salvini dice che inizieranno i cantieri. Ma come si fa ad iniziare i lavori senza un progetto esecutivo e senza avere certezze sulla sua fattibilità? Il rischio serio è invece che si inizieranno a buttare milioni e milioni dalle tasche dei cittadini senza nemmeno sapere se quel progetto è possibile. In tutto questo, in base al nuovo decreto Sicurezza, chi protesta contro il ponte rischia di andare in galera, è una cosa gravissima. È sperperare i soldi che fa male al Paese, non protestare contro opere sbagliate”.