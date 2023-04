Ponte Stretto: Bonelli, ‘opera che ammazza ambiente e conti pubblici’

Aprile 1, 2023

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Mentre il Governo Meloni non riesce a spendere i fondi del Pnrr, rischiando di portare l’Italia ad una pesantissima perdita di credibilità, ieri la Gazzetta ufficiale ha pubblicato il decreto del ponte sullo Stretto di Messina del ministro Salvini, che prevede una spesa iniziale di 10 miliardi di euro, per un’opera che verrà realizzata in un’area ad altissima sismicità. Salvini non si comporta come un buon padre di famiglia, come prevede l’articolo 1176 del codice civile, ma crede di poter disporre di 10 miliardi di euro da utilizzare a fini propagandistici, senza dire che nemmeno i giapponesi sono riusciti a realizzare un ponte a campata unica di oltre 3 chilometri con il paesaggio di una ferrovia. “Altro che opera green, è ammazza ambiente e conti pubblici, mentre la Sicilia si trova senza infrastrutture ferroviarie, con un dissesto idrogeologico senza precedenti e senza depuratori”. Lo afferma il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.