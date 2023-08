Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Per realizzare il Ponte sullo Stretto “serviranno i migliori ingegneri, i migliori architetti, i migliori operai, i migliori geologi e quindi è chiaro che dovranno essere pagati per fare un’opera pubblica che non ha eguali al mondo”. Lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai.