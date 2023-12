Ponte Stretto: Schlein incontra Accorinti, ‘il Pd c’è, io sono la più unitaria di tutti’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “Noi ci siamo, ti posso garantire il mio impegno”. Elly Schlein ha incontrato l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti, leader del movimento ‘No ponte’, che stamattina aveva presidiato la sede dem del Nazareno.

“Io non ho tessere, non ho mai votato alle primarie del Pd, la prima volta l’ho fatto per te -ha spiegato Accortinti alla Schlein-. Sono sicuro che sul Ponte possiamo fare di più”. L’ex primo cittadino di Messina, alla leader dem, ha chiesto prima di tutto uno sforzo unitario di tutte le opposizioni per fermare il progetto del ponte: “Tutti mi dicono, ma perché non stanno insieme? Io lo dico sempre, mettetevi d’accordo. Tutta l’opposizione si dice contro il ponte”.

La Schlein ha colto la sfida: “Lo dici alla più unitaria di tutti! È importante, su questo, unire le forze. Se ci mettiamo insieme siamo forti, come sul salario minimo. Io ti posso garantire il mio impegno”.