Ponte Stretto: Siracusano (Fi), ‘consegna documenti passo avanti per avvio lavori’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “La consegna, avvenuta nella giornata di ieri, della documentazione integrativa richiesta dalla Commissione Via-Vas del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della Cultura, rappresenta un altro importante passo in avanti verso l’avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La società Stretto di Messina, nei tempi prefissati, è riuscite a terminare e a trasmettere le integrazioni e gli approfondimenti. Ringrazio l’amministratore delegato Pietro Ciucci per il lavoro che sta svolgendo, e tutti i suoi collaboratori per quanto fatto in questi mesi”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“A fronte delle 239 richieste del Mase e 11 del Mic -spiega- sono stati aggiornati oltre 800 elaborati progettuali, su 10 mila, anticipando molti studi che sarebbero stati svolti in sede di stesura del progetto esecutivo.Tanti approfondimenti hanno riguardato l’ambiente, che verrà assolutamente salvaguardato, la fauna locale, la capacità del Ponte di sopportare eventuali terremoti o maremoti.Adesso si può andare avanti con il cronoprogramma previsto per l’opera, il Ministero dell’Ambiente e della Cultura dovranno vagliare le integrazioni prodotte e poi la palla passerà al Cipess.Con un auspicabile via libera entro l’anno si potranno, subito dopo, avviare i primi cantieri”.

“La Sicilia, la Calabria, il Mezzogiorno, e il Paese intero attendono da anni un’infrastruttura strategica in grado di far fare al Sud il salto di qualità del quale ha estremamente bisogno.Il Ponte sullo Stretto porterà tante altre opere connesse, investimenti, sviluppo, lavoro, turismo. Un’opportunità unica per i nostri territori”, conclude Siracusano.