Pop Sondrio: cda, Bper non riconosce valore istituto e penalizza nostri azionisti**

13 Giugno 2025

Roma, 13 giu. – (Adnkronos) – “La valorizzazione di Bp Sondrio da parte di Bper non riconosce il reale valore di Bp Sondrio e le sue prospettive di crescita e penalizza sensibilmente gli azionisti Bp Sondrio rispetto agli azionisti di Bper, nonostante il corrispettivo sia congruo sotto il profilo finanziario”. Lo segnala il cda della banca lombarda in una nota sull’Ops lanciata dal gruppo Bper in cui sottolinea come “l’annuncio dell’Offerta è avvenuto prima della presentazione del nuovo Piano Industriale 2025-2027 di BP Sondrio, per cui l’analisi valutativa condotta da BPER ai fini della determinazione del corrispettivo non tiene conto di questi importanti elementi informativi”

La Popolare di Sondrio osserva come “l’analisi valutativa condotta da BPER ai fini della determinazione del corrispettivo si basa sulle stime di un numero limitato di analisti di ricerca e dalla limitata valenza informativa, le cui proiezioni hanno storicamente sottostimato i risultati di BP Sondrio, sempre superiori al consensus”. Inoltre il Cda sottolinea come “il premio che BPER dichiara di riconoscere agli azionisti di BP Sondrio alla data di annuncio dell’offerta risulta molto contenuto, una fattispecie con rari precedenti per operazioni di questo tipo”.

Per i vertici dell’istituo lombardo “dalla data di annuncio dell’Offerta, il corrispettivo è rimasto sempre a sconto rispetto al prezzo di mercato di BP Sondrio e il corrispettivo non valorizza adeguatamente le sinergie realizzabili tramite l’aggregazione dichiarate da BPER”.