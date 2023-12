Popolari: Delrio, ‘sorgente di idee utili cui continuare ad abbeverarsi’

Dicembre 2, 2023

Roma, 2 dic (Adnkronos) – “Una giornata importante, politica, in cui anche la visita della segretaria ha sottolineato come le tre emergenze che culturalmente abbiamo voluto approfondire, l’azione per la pace, la promozione della fraternità e la difesa delle istituzioni, siano temi di grandissima importanza per tutti coloro che si riconoscono in una cultura di centrosinistra”. Lo ha detto Graziano Delrio tracciando un bilancio dell’assemblea promossa dai Popolari cui ha partecipato anche Elly Schein.

“Il coraggio di osare per la pace, difenderla, promuovere relazioni giuste, improntate a una maggiore uguaglianza sociale sono temi emersi in tutti gli interventi -ha spiegato il senatore del Pd all’Adnkronos-. C’è stata la società civile che tiene in piedi il Paese, gli amministratori locali che lo fanno nel solco di una cultura cattolico/democratica sempre decisiva nel promuovere l’Europa, le istituzioni repubblicane, il benessere del Paese con generosità perchè guardava all’interesse generale e si metteva al servizio”.

“Siamo molto contenti di questa bella risposta, diamo origine ad una sorgente di idee utili in un momento così difficile per il Paese, a cui speriamo in tanti possano continuare ad abbeverarsi”; ha concluso Delrio.