Settembre 16, 2023

Pordenone, 16 set. (Adnkronos) – Un uomo in sella a una moto è morto in un incidente avvenuto oggi con una macchina ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Dopo una prima valutazione all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, la seconda persona, coinvolta nell’incidente stradale e in sella alla moto insieme alla vittima, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Santa Maria del Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.