Porro (Cariplo Factory): “Fondamentale attivare progetti di filiera”

5 Giugno 2025

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – “Oggi siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione industriale: la rivoluzione verso l’economia circolare. È quindi fondamentale attivare dei progetti di filiera, che prevedano quindi la collaborazione tra più imprese, perché questo cambio di paradigma non può più essere affrontato dalle singole imprese ma occorrono progetti e collaborazioni che mettano insieme competenze e che diano vita a soluzioni che siano innovative ma anche scalabili a livello industriale, così che possano impattare concretamente sul sistema economico e industriale”. Così Riccardo Porro, chief operating officer di Cariplo Factory, all’evento che ha presentato scenari, prospettive e storie di successo del Circular Economy Lab, partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center rinnovata in questa occasione.

“La sfida verso l’economia circolare – ha aggiunto – è sicuramente complessa, oggi però abbiamo molti strumenti a disposizione per affrontarla. E si tratta di tutti quegli strumenti che ci vengono offerti dal paradigma della open innovation e, tra questi, in particolar modo dal venture building, il nuovo approccio strategico che sta emergendo tra le aziende nel mercato dell’innovazione. Il venture building ribalta la prospettiva tradizionale: non sono più le start up o le realtà che producono innovazione a sviluppare una tecnologia da portare sul mercato sperando che ne incontri l’interesse e le necessità ma, al contrario, con il venture building si parte dalle esigenze delle imprese e delle filiere per poi sviluppare soluzioni innovative che diventano poi delle vere e proprie imprese in grado di stare sul mercato”.

“Per vincere alla transizione – conclude Porro – abbiamo bisogno di coniugare visione industriale, competenze tecniche e capacità di execution. Dobbiamo quindi passare da una fase di advocacy ad una fase implementativa che coinvolge tutte le filiere e le loro catene del valore”.