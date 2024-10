Porti, Adsp Mtcs su Gaeta: firmata la concessione unificata per atto formale con Integroup per 12 anni

28 Ottobre 2024

Civitavecchia, 28 ott. (Adnkronos) – E’ stata firmata nei giorni scorsi presso la sede di Gaeta dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale la concessione unificata per atto formale con la società Intergroup per 12 anni. A sottoscriverla, a seguito di una conferenza di servizi cui hanno partecipato le amministrazioni competenti, il presidente dell’AdSP, Pino Musolino, che ne sottolinea l’importanza rappresentando “un sistema di snellimento dei procedimenti amministrativi”, e il COO di Intergroup, Walter Cardaci, che lo apprezza rappresentandolo come “un primo passo di stabilizzazione per lo sviluppo del Terminal di Gaeta”.

Nello specifico, si tratta dell’atto unificato di due concessioni su due aree retrostanti di due diverse banchine: una sulla Salvo D’Acquisto, che ospita un deposito di merci varie di circa dieci mila mq, un’officina meccanica di ultima generazione, una stazione lavaggio mezzi e sulla quale è prevista anche la costruzione di un piano superiore adibito a uffici, e l’altra sulla banchina di riva su cui insiste un capannone contenente merce project cargo.