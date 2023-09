Porti: Ghio (Pd), ‘no a privatizzazione, sì a sistema pubblico e sicurezza per lavoratori’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Mantenere un sistema portuale pubblico, aperto e competitivo, a differenza di quanto dichiarato da alcuni esponenti del governo, anche oggi ribadito dal gruppo di Forza Italia che ha sostenuto l’ulteriore spinta alla privatizzazione di alcuni servizi. Un sistema portuale pubblico che tuteli il lavoro portuale e che sostenga uno sviluppo regolato e sostenibile”. E’ quanto prevede la risoluzione del Partito democratico sulla portualità, a prima firma Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo alla Camera, sottoscritta da tutti i componenti Pd della commissione: Anthony Barbagallo, Ouidad Bakkali, Andrea Casu e Roberto Morassut.

“Oggi – sottolinea Ghio – abbiamo avviato una discussione importante per lo sviluppo della portualità e della logistica italiane. Noi ribadiamo la contrarietà a depotenziare il ruolo pubblico della governance portuale contro chi vuole dare una ulteriore spinta alla privatizzazione di alcuni servizi. Abbiamo voluto mettere in evidenza l’attenzione al lavoro portuale con la definizione di processi di upgrade formativo, di miglioramento della sicurezza e del ricambio generazionale attraverso lo sblocco del fondo per il pensionamento”. “Con la nostra risoluzione vogliamo valorizzare il ruolo strategico nazionale di questo settore e semplificare gli adempimenti. Siamo, e lo affermiamo con forza, fortemente contrari all’introduzione del federalismo differenziato che accentuerebbe la frammentazione e la precarietà”, spiega ancora l’esponente dem.

La risoluzione del Pd intende anche “promuovere l’intermodalità e incentivare l’utilizzo del trasporto ferroviario e le misure di accompagnamento alla transizione ecologica al fine di favorire cold ironing e comunità energetiche”. Per Ghio “è assolutamente necessario arrivare allo sblocco delle Zls e l’applicazione dello Ius Scholae all’accesso alle professioni marittime per chi ha conseguito titoli abilitanti nel nostro Paese”. “Infine, come Partito democratico chiederemo di poter audire in commissione rappresentanti del mondo associativo e dei lavoratori del settore, per arrivare ad uno strumento che sostenga e rilanci la politica portuale del nostro Paese”, conclude.