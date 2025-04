Porti, Musolino: “Dopo quattro anni dal default ereditato al risanamento conti con il rilancio dei traffici’

24 Aprile 2025

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – “Un bilancio consuntivo molto positivo, a chiusura di un quadriennio iniziato per me il giorno dopo che il comitato di gestione aveva bocciato il bilancio di previsione della precedente amministrazione, nel pieno della pandemia che aveva azzerato le crociere, senza certezze temporali sulla loro effettiva ripartenza, con una procedura di dissesto finanziario che al contrario di quanto avviene per gli enti locali, per un ente pubblico non economico come l’AdSP non era neppure codificata, e con la necessità di definire in meno di un anno tutta la progettualità del Pnrr, che oggi stiamo portando a termine”. Così il commissario straordinario dell’AdSP Pino Musolino.

Ieri si è tenuta la seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale che ha approvato, con i voti favorevoli di Musolino e Cozzi e l’astensione di Scotti, il rendiconto generale 2024, che ha registrato come risultato economico un utile netto di circa 10 milioni di euro e un avanzo di amministrazione di oltre 19 milioni. “Oggi presentiamo un bilancio strutturalmente in equilibrio, dopo aver messo a terra 360 milioni di euro di investimenti, aver risolto questioni amministrative rilevanti come il recupero e il rilancio dell’area ex Privilege, la questione Gtc, il contenimento della spesa del personale più volte richiesto dalla Corte dei Conti”, continua Musolino.

“Il tutto – aggiunge – senza tagliare servizi importanti, senza forme di macelleria sociale ed espandendo nuovamente i traffici: non solo i record assoluti delle crociere, ma anche risultati importanti per le merci, leggendo i dati con il disaggregato del carbone, la cui movimentazione è crollata per scelte dello Stato sul futuro della produzione di energia elettrica a Torrevaldaliga Nord. Senza dimenticare che in mezzo, dopo il Covid, sono arrivate guerre di ogni genere, fino all’ultima, quella di tipo commerciale sui dazi, i cui effetti saranno valutabili concretamente tra qualche mese”.

“Nonostante tutto – conclude Musolino – oggi abbiamo una situazione di bilancio e amministrativa certamente più stabile di quattro anni fa, grazie al lavoro di squadra di tutti i dipendenti dell’AdSP, al loro impegno e ai loro sacrifici, e alla voglia di rivalsa di tutto il cluster”.

Alla seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, oltre al commissario straordinario dell’AdSP Pino Musolino e al segretario generale f.f. Maurizio Marini, erano presenti il direttore marittimo del Lazio e comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia Michele Castaldo, il comandante della Capitaneria di Porto di Fiumicino Silvestro Girgenti, il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta Biagio Mauro Sciarra, il componente designato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale Sergio Cozzi e quello designato dal Comune di Civitavecchia Emiliano Scotti.