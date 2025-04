Porti, Musolino incontra vertici Porto di Miami: confronto su digitalizzazione e infrastrutture

10 Aprile 2025

Miami, 9 apr. (Adnkronos) – Il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino ha incontrato al Seatrade i vertici del Porto di Miami: Andrew Hecker, vice direttore generale e direttore finanziario e Eric Olafson, direttore commerciale e dello sviluppo.

“Con i colleghi del porto di Miami – ha spiegato Musolino – ci siamo confrontati su diverse tematiche come l’innovazione e la digitalizzazione, le infrastrutture, la formazione professionale, la sostenibilità e abbiamo posto le basi per possibili collaborazioni commerciali tra il porto di Miami, la Florida e il porto di Civitavecchia”.

“I manager di Miami che ringrazio per questo incontro – ha concluso Musolino- si sono mostrati molto interessati al porto di Civitavecchia e ai suoi spazi tanto da ipotizzare di organizzare un prossimo viaggio in Italia al fine di visitare il nostro porto ed intavolare possibili accordi commerciali per portare nuovi traffici nel nostro scalo”.