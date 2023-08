Porti: Paita (Iv) a Bagnasco, ‘se Fi è liberale, si batta per taxi e balneari’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Se Forza Italia è tanto ancorata ai principi liberali, come rivendica il collega Bagnasco, perché non porta avanti all’interno del governo una battaglia seria per liberalizzare i taxi e le concessioni balneari? Sono settori, quelli sì, dominati dal corporativismo, sui quali l’Italia è da sempre inadempiente nei confronti dell’Europa. E che, molto semplicemente, non funzionano e non forniscono servizi adeguati ai cittadini”. Lo afferma la senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita.

“In un Paese nel quale la concorrenza è un miraggio ed è difficile scardinare le rendite di posizione, che senso avrebbe partire da una realtà, quella portuale, che è già un fiore all’occhiello dell’Italia e in particolare della Liguria? Ricordo a Roberto Bagnasco – prosegue – che il nostro modello portuale è già liberalizzato e i porti sono già in concessione ai privati. Il sistema svolge un ruolo fondamentale per le esportazioni, produce ricchezza e occupazione e riversa nelle casse dello Stato molto più di quanto riceva. Senza dimenticare il lavoro svolto dai terminal portuali durante le recenti emergenze Covid e gas”. “Se l’onorevole Bagnasco è disponibile come dice, lo sfido a una discussione pubblica a Genova”, conclude Paita.