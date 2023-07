Porti: Pd Senato, ‘dopo Antitrust su porto Napoli, intervenga il governo’

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Dopo le decisioni dell’Antitrust sul porto di Napoli intervenga il governo”. Lo affermano i senatori del Pd Lorenzo Basso, vicepresidente della commissione Trasporti, e Antonio Misiani, responsabile nazionale Economia, che le scorse settimane avevano presentato una mozione in Senato per impegnare il governo ad affrontare con urgenza il tema delle concentrazioni e dei monopoli nei porti italiani. “La notizia dell’indagine dell’Antitrust sul cartello terminalistico a Napoli dimostra l’esistenza di problematiche di concentrazione che possono danneggiare l’economia nazionale e confermano le preoccupazioni che avevamo prontamente denunciato alcune settimane fa – proseguono i due esponenti dem -. È importante sottolineare che situazioni analoghe sembrano manifestarsi in vari porti d’Italia, a partire da Genova, dove ormai assistiamo da mesi a operazioni che possono comportare una distorsione del mercato”.

“Riteniamo che queste pratiche siano inaccettabili e possano minare la concorrenza e la salute dell’economia del nostro Paese. Pertanto, sollecitiamo un rapido intervento del governo per affrontare questo enorme problema e le sue ripercussioni sul sistema portuale italiano. Finora, sembra che il governo abbia fatto finta di non accorgersi di questa problematica, ma ora è il momento di agire con determinazione per garantire una gestione trasparente e competitiva dei nostri porti. L’economia nazionale ne beneficerà notevolmente, e sarà un passo fondamentale per tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese italiane. Auspichiamo che il Parlamento affronti al più presto la mozione con cui hanno denunciato i rischi di concentrazione nei porti e con cui hanno proposto misure concrete per assicurare un’efficace regolamentazione del settore portuale, incoraggiando la concorrenza leale e sostenendo la crescita economica del nostro Paese”, concludono i senatori.