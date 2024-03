Portogallo: Fidanza (Fdi), ‘crolla un altro mito della sinistra’

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Crolla un altro mito della sinistra. In Portogallo i socialisti dell’ex premier Costa vengono sonoramente sconfitti dal centrodestra e Chega si afferma come terza forza. Ora ci auguriamo che non prevalgano assurde preclusioni e si possa costruire una solida maggioranza alternativa alla sinistra. Ne avremo bisogno nel prossimo Consiglio europeo”. Così sui social il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.