Portogallo: governo sospende Iva su alimenti di base per frenare inflazione

Marzo 28, 2023

Lisbona, 28 mar. (Adnkronos/Dpa) – In Portogallo il governo prevede di sospendere temporaneamente l’imposta sul valore aggiunto su 44 prodotti alimentari di base per sei mesi per frenare la corsa dell’inflazione . Lo ha annunciato il primo ministro António Costa spiegando che la misura fa parte di un accordo firmato con produttori e commercianti volto a stabilizzare i prezzi. L’intesa prevede anche un sostegno finanziario agli agricoltori e agli allevatori di bestiame, che dovrebbe costare 600 milioni di euro. La sospensione dell’IVA su pane, pasta, riso, latte, uova, yogurt, formaggio, olio vegetale, burro, carne e pesce potrebbe essere prorogata dopo il periodo iniziale di sei mesi, ha affermato il premier.

Al momento l’aliquota per i prodotti alimentari di base è fissata al 6%. Il pacchetto legislativo deve ancora essere approvato dal parlamento, ma il passaggio non dovrebbe riservare sorprese vista la maggioranza di cui gode il governo di Costa.

A febbraio l’inflazione annua al consumo in Portogallo ha toccato l’8,2% a febbraio, leggermente al di sotto dell’8,5% registrato per l’area dell’euro. Ma in questo contesto l’inflazione dei prodotti alimentari ha superato il 20,1%.