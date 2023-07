Poste, Del Fante: “Forte crescita trimestre, solidità performance in tutti i settori”

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Siamo lieti di annunciare un’altra serie di risultati in forte crescita. Ancora una volta, abbiamo realizzato una performance trimestrale solida e chiuso la prima metà dell’anno in modo molto positivo, con una crescita sostanziale dei ricavi e della redditività rispetto allo stesso periodo del 2022. Il risultato operativo di Gruppo è aumentato dell’11% a 1,6 miliardi di euro e ha segnato un nuovo record nella prima metà dell’anno, a riprova del nostro continuo successo e della solidità della performance in tutti i nostri settori di business”. Lo afferma Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, commentando i risultati del II trimestre e I semestre dell’anno.

“Grazie al nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile, ci stiamo adattando in modo proattivo – prosegue – ad un contesto macroeconomico in continua evoluzione, avanzando con decisione sul nostro percorso di crescita sostenibile e redditizia. I nostri clienti continuano a scegliere Poste Italiane considerandola come porto sicuro per i loro risparmi e questo è possibile perché oltre il 92% delle nostre attività finanziarie è investito in prodotti protetti dalle turbolenze del mercato. La continua raccolta netta positiva da prodotti di risparmio e investimento conferma la fiducia riposta in Poste Italiane, con risultati in termini di flussi superiori rispetto ad un contesto di mercato sfidante” afferma ancora l’Ad.

“Continuiamo a seguire una rigorosa disciplina dei costi, che ci consente di mitigare le pressioni inflazionistiche, migliorare la crescita dell’utile operativo e conseguire una grande fiducia sulla visibilità della nostra guidance per il 2023” sottolinea.

“Stiamo trasformando Poste Italiane -continua- in un’azienda sempre più digitale e incentrata sul cliente, un’azienda efficiente dal punto di vista operativo, con un percorso chiaro per una crescita redditizia. Continuo a vedere un futuro brillante per Poste Italiane, grazie ad investimenti volti a migliorare ulteriormente le nostre capacità in termini di tecnologia, prodotti, persone; siamo in una posizione unica per cogliere le opportunità future, in tutti i nostri settori di business”.

Nel settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, sottolinea “i ricavi rimangono resilienti, grazie alle azioni di repricing e a un mix di prodotti favorevole nella corrispondenza, alla crescita dei volumi dei pacchi e a tendenze commerciali favorevoli nei ricavi di distribuzione. Nei servizi finanziari abbiamo conseguito maggiori ricavi, su base ricorrente, in tutte le linee di business. Nei servizi assicurativi abbiamo registrato una costante raccolta netta positiva in un mercato in decrescita e un tasso di riscatto relativamente basso, ben al di sotto del livello di mercato”.

“Il comparto assicurativo Danni è cresciuto e beneficia ora dell’acquisizione di Net Insurance, che ci consente di accelerare nel business della protezione” osserva l’Ad. “Pagamenti e Mobile continua il suo percorso di notevole crescita dei ricavi, grazie ai risultati positivi in tutte le linee di business e al consolidamento di LIS, divenendo in tal modo la business unit con il più alto contributo alla crescita della top line di Gruppo. L’offerta PosteEnergia è operativa e ha raggiunto ad oggi circa 300mila contratti sottoscritti” sottolinea. “Sono grato a tutti i nostri dipendenti che ogni giorno, con il loro lavoro, creano le condizioni affinché Poste Italiane sia al centro delle esigenze quotidiane degli italiani e dello sviluppo del nostro Paese in modo sempre più innovativo” . Ha sottolineato.

“Il nostro bilancio si conferma solido, con una posizione finanziaria netta in miglioramento di anno in anno e saldi coefficienti patrimoniali, che per il futuro ci offrono flessibilità sulla remunerazione dei nostri azionisti. Stiamo lavorando al nostro nuovo piano strategico, che presenteremo nei prossimi mesi, in modo da disporre di tutti i driver di crescita per gli anni a venire. Ci sarà un focus sulla ristrutturazione del nostro business logistico e sul rinnovamento del nostro modello di servizio, mettendo al centro il cliente”.

Siamo in linea e forse avanti con la guidance”. Del Fante ha spiegato che questo andamento “è supportato da tutti i segmenti”.

Già in mattinata, in occasione della diffusione dei risultati, l’Ad e direttore generale del gruppo aveva osservato: “Continuiamo a seguire una rigorosa disciplina dei costi, che ci consente di mitigare le pressioni inflazionistiche, migliorare la crescita dell’utile operativo e conseguire una grande fiducia sulla visibilità della nostra guidance per il 2023”.

I flussi dei servizi assicurativi di Poste Italiane “sono estremamente positivi specialmente se comparati con il resto del mercato”. A rilevarlo l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante nella conference call con gli analisti.

“Su Eurovita al momento non direi nulla più di quello che è stato annunciato pubblicamente. Ci sono 5 compagnie assicurative e la discussione forse è se espandere il gruppo che al momento prenderà il portafoglio assicurativo dalla vecchia Eurovita e gestirà il rispettivo portafoglio, andando avanti con il supporto delle banche distributrici che sono in gioco, che forniranno prestiti e liquidità a ogni singola assicurazione”.

Dopo una semestrale che ha superato le aspettative, per Poste Italiane è giunto il momento di completare la trasformazione del Gruppo con la fase Due. – sottoline- l’ad Matteo Del Fante, in una intervista al TGPoste tracciando la rotta del gruppo nel prossimo triennio. “Questa semestrale – ha spiegato – è l’occasione per fare il punto e guardare da dove siamo partiti: avevamo scelto determinati ambiti di mercato dove vedevamo una crescita e ci siamo posizionati”. “Il mercato e il tempo ci hanno dato ragione, le nostre scelte strategiche – ha sottolineato – erano corrette. Adesso abbiamo davanti a noi altri tre anni, stiamo già lavorando da due mesi intensamente al prossimo piano, che sarà la fase due del piano Deliver 2022” presentato nel 2018.

Del Fante ha sottolineato i punti di forza della solidità dei risultati conseguiti – un margine operativo record di 1,6 miliardi su un fatturato di oltre 6 miliardi di euro – e sui quali intende incardinare la strategia futura. In primo luogo, ha detto, “ci siamo posizionati nel mercato dei pacchi dove continuiamo a crescere in un ambiente molto competitivo. Il secondo ambito è stato quello dei pagamenti digitali: siamo diventati il più grande operatore del Paese, pensate che quasi il 40% dei pagamenti online in Italia viene effettuato con una Postepay”. “Inoltre – ha aggiunto Del Fante – con i servizi finanziari abbiamo ribadito la stabilità, la sicurezza e l’affidabilità storica di Poste Italiane, potenziando l’offerta assicurativa e lavorando con CDP sul risparmio postale”.

Infine, l’a.d. ha voluto ringraziare i dipendenti per i successi acquisiti: “Quest’anno sono oltre 5.000 le persone che si sono unite a Poste Italiane con contratti a tempo indeterminato. I nostri quasi 120.000 dipendenti sono tutto per noi. I manager possono tracciare la strada, ma i risultati arrivano solo grazie alla partecipazione dei nostri colleghi, che hanno l’orgoglio nel fare bene il proprio lavoro. È merito loro – ha scandito – se abbiamo superato i nostri obiettivi”.

Sul rinnovo del contratto di lavoro “abbiamo iniziato le discussioni preliminari con i sindacati, il dialogo è costruttivo”. Il lavoro, ha detto l’Ad e direttore generale, va condotto per “ottenere risultati sostenibili per la società e che garantisca un buon contratto ai dipendenti”. Sui tempi l’impegno va da ora fino alla presentazione del nuovo piano strategico “che ci aspettiamo possa essere nell’ultimo trimestre dell’anno”.