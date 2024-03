Poste Italiane, Presidente Rovere: “Siamo tra le eccellenze del paese sui temi della parità di genere”

Marzo 8, 2024

In collaborazione con TgPoste.it

Poste Italiane ha conquistato una posizione di eccellenza sui temi della parità di genere come dimostrato dalle numerose certificazioni internazionali ottenute e dalla diversità che caratterizza il personale dell’azienda. Sono le parole della Presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere, intervenuta ai microfoni del TG Poste in occasione della giornata internazionale della donna.

“Credo che Poste Italiane meriti – ha detto la Presidente – di essere riconosciuta come un’azienda che ha già conquistato una posizione di eccellenza su questi temi. Pensiamo alla certificazione Equal-Salary, che riguarda l’uguaglianza di retribuzione a parità di mansioni. Anche il Gender Equality Index, che è un riconoscimento internazionale molto ambito per le politiche di inclusione e diversità”. La Presidente Rovere ha inoltre evidenziato come le donne siano al centro della vita aziendale: oltre il 53% dei circa 120 mila dipendenti è donna. È donna anche il 60% dei direttori dei circa 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale.