Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Poste ci ricorda che 16 milioni di cittadini vivono in comuni con meno di 15mila abitanti, un’Italia fondamentale che copre l’80% del nostro territorio, decisiva per il suo sviluppo e per il suo equilibrio”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un saluto all’evento ‘Polis’ di Poste italiane.