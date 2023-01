Poste, Zangrillo: “Polis strumento che accorcia distanza cittadini con Pa”

Gennaio 30, 2023

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Il progetto, che accelera la transizione digitale, è un intervento con cui viene dato attuazione al Pnrr che rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro paese. Polis è uno strumento tangibile che puo’ accorciare la distanza tra cittadini e Pa, è un percorso che mette al centro della nostra azione i territori che sono presidi imprescindibili che dobbiamo valorizzare”. Così il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo alla presentazione di Polis di Poste Italiane.

“Poste – ha detto il ministro – è un punto di riferimento per gli utenti, un’azienda che ha continuato a fornir servizi essenziali anche in fasi come quella dell’emergenza pandemica. Con questo spirito ha saputo coniugare tradizione e innovazione” ha concluso indicando che il nome del progetto Polis “rimanda alle libere città della Grecia antica dove i cittadini partecipavano attivamente alla vita pubblica attraverso iniziative di carattere democratico”.