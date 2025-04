Povertà: Ciani, ‘domani seminario su senza tetto alla Camera’

3 Aprile 2025

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “Sono molto felice di ospitare presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati l’evento di domani, venerdì 4 aprile, dal titolo ‘I senza tetto nelle grandi aree metropolitane: studi, azioni e proposte per garantire a tutti i diritti’, un momento di confronto tra istituzioni, esperti e operatori sociali per analizzare le dinamiche della povertà estrema e le migliori pratiche di intervento”. Lo dice il deputato Paolo Ciani, segretario di Demos, membro della commissione Affari sociali della Camera e promotore dell’iniziativa.

“L’aumento della povertà estrema e la crescente marginalità nelle grandi città rappresentano una sfida urgente che richiede risposte concrete e coordinate tra istituzioni, enti locali e mondo del volontariato. Con questo seminario vogliamo mettere a fuoco i dati più recenti, confrontarci sulle politiche già in atto in Italia e all’estero e proporre soluzioni efficaci per garantire dignità e diritti a chi oggi vive per strada”, aggiunge Ciani.

Il programma prevede interventi di esperti di Banca mondiale, Istat e Banca d’Italia, un saluto del presidente della commissione Periferie della Camera Alessandro Battilocchio oltre al contributo di amministratori locali come gli assessori alle Politiche sociali di Roma Barbara Funari e di Napoli Luca Trapanese, rappresentanti del comune di Barcellona e del Dipartimento per i servizi ai senzatetto di New York e la presentazione di studi ed esperienze. “L’evento sarà un’importante occasione di riflessione e proposta sul tema della coesione sociale e la dignità delle persone più fragili, perché città a misura di fragili, sono città migliori per tutti”, conclude Ciani.