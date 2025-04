Ppe: Lupi, ‘Noi moderati a congresso Valencia per costruire Europa più forte’

27 Aprile 2025

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Noi moderati parteciperà martedì e mercoledì, 29 e 30 aprile, al Congresso del Partito popolare europeo che si terrà a Valencia, co-ospitato dal Partido popular spagnolo, e che eleggerà la nuova leadership del Ppe, con Manfred Weber unico candidato alla presidenza. La delegazione di Noi moderati sarà guidata dal presidente Maurizio Lupi e composta dal vicepresidente vicario, Giuseppe Galati; dalla vicepresidente con delega al Ppe, Maria Chiara Fazio; dal coordinatore politico, Saverio Romano; dal responsabile nazionale organizzativo, Alessandro Colucci; dal responsabile Enti locali, Pino Bicchielli; dal responsabile dei Dipartimenti, Marco Di Stefano; dal capo delegazione al Senato, Mariastella Gelmini. Noi Moderati è entrato a far parte del Partito popolare europeo lo scorso gennaio.

“Porteremo a Valencia il nostro contributo per costruire un’Europa più forte –dice Lupi- in grado di vincere le difficili sfide che arrivano dell’esterno e dall’interno. C’è bisogno di una profonda riforma dell’Ue, all’insegna della semplificazione, della sburocratizzazione, della concretezza, del pragmatismo. È la via obbligata se vogliamo che l’Europa reciti un ruolo da vera protagonista nel complesso scenario mondiale di oggi e di domani”.