Ppe: Weber, ‘Europa impensabile senza valori cristiano-democratici’

Giugno 8, 2023

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “L’Europa è impensabile senza i cristiano-democratici. Siamo partiti dagli ideali di persone come Adenauer, Schuman e De Gasperi. Penso che la solidarietà e la sussidiarietà rappresentino il nostro modo di vivere europeo, dove la libertà di mercato non segue né l’approccio capitalista né quello comunista, ma quello cristiano. Dobbiamo fare ancora molto per unire gli europei in questo spirito”. Lo ha detto Manfred Weber, presidente del gruppo popolare al Parlamento Europeo, all’evento ‘Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l’Europa e oggi e di domani’, primo appuntamento della due giorni del Ppe in Italia, organizzata a Roma con Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia.

“Abbiamo un’idea cristiana del mercato sociale e della responsabilità ambientale, dello stato di diritto e della democrazia – ha sottolineato Weber – La nostra idea di libertà è un modo di vivere tipicamente europeo, diverso dalla concezione americana o cinese. Dobbiamo essere europei e offrire il nostro modello al resto del mondo. Senza un pensiero fondato sul cristianesimo non saremmo qui. Abbiamo una grande tradizione sociale e dobbiamo difendere le nostre idee, anche quelle sul clima, unirci nelle nostre responsabilità, dovremmo parlare con gli agricoltori, più che con i burocrati di Bruxelles. Noi includiamo, costruiamo ponti e questo vuol dire essere un cristiano democratico”.

“Quanto alla guerra in Ucraina – ha aggiunto – sono stato a Bucha dove il sindaco mi ha detto che quando i Russi hanno invaso il loro territorio il suo staff ha deciso di prendere le armi in mano per difendere la loro città. Gli Ucraini comprendono cosa significa difendere la democrazia, e noi non vogliono vivere sotto il regime di Putin. Viviamo in un mondo in cui le chiese cristiane perdono terreno, sempre meno persone sentono il collegamento alla religione cristiana. Non dobbiamo essere timidi, ma mostrare in pubblico ciò in cui crediamo. Dobbiamo mostrare e difendere i nostri principi. Il Ppe ha conseguito un bel successo in Irlanda e in Svezia, in Italia e in Grecia, vediamo che il nostro approccio nell’essere impegnati nei contenuti e nei nostri valori dà i suoi frutti”.