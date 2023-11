Premi: Fondazione E-Novation premia Giuseppe Antoci ‘Simbolo dell’Antimafia nel mondo’

Novembre 23, 2023

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) – Dieci anni di Premio Eccellenza Italiana, tante storie di Merito e Talento hanno prodotto un modello di eccellenza e sostenibilità che è salito in cattedra alla Georgetown University a Washington DC lo scorso ottobre e adesso per il Thanksgiving vuole festeggiare la comunità che si riconosce nel lavoro della Fondazione E-Novation. “È bello ritrovarsi a festeggiare questo cammino insieme nel Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari che ci ha dato il luogo dove la nostra iniziativa è potuta andare avanti anche al tempo del Covid”, spiega Massimo Lucidi ideatore del Premio Eccellenza Italiana e Presidente della Fondazione E-Novation. “Grazie ad Alberto Patruno, Vicepresidente della Fondazione E-Novation e Dd di Asso.Impre.Di.A. | Confindustria che avremo la presenza di Giuseppe Antoci, Presidente Onorario Fondazione Caponnetto, premiato per il proprio impegno Antimafia”. “Antoci rappresenta per tutti quella sfida che come cittadini liberi, non per forza eroi, dobbiamo compiere ricercando nella comunità e nello Stato quel legittimo sostegno al Bene che ci è dovuto proprio in forza della nostra natura di Uomini Liberi in una società democratica”.

Ospite e sostenitore dell’evento è Salvo Iavarone Presidente di Asmef che ha incoraggiato l’iniziativa fin dalla prima edizione: “emoziona festeggiare oggi a Roma, di ritorno da Washington DC nella qualità di testimone attivo sin dall’inizio di un percorso realmente cresciuto nel segno dell’eccellenza e sostenibilità. Il merito va condiviso con l’autore, la fondazione ma pure le istituzioni che ci hanno sempre ascoltato”. Ad accogliere Antoci tra i Vincitori del Premio numerose personalità legate alla Fondazione quali tra gli altri: Fabrizio W. Luciolli Presidente del Comitato Atlantico Italiano, Gianluca Bartolini Presidente nazionale di Asso.Impre.Di.A. | Confindustria, l’avvocato Ezio Bonanni Presidente Osservatorio Nazionale Amianto, Livio Livi Presidente dell’associazione Sostenibile Oggi, Emanuela Fancelli avvocato e presidente del centro studi e all’industriale del settore lattiero caseario Luigi Greco.