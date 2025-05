Premi: ‘Inchiostro in Movimento’ vincono Diciomma e Petacchi

20 Maggio 2025

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Zoe Diciomma con “Caotico Sapore di sfida” e Miriam Petacchi con “Le ombre si possono afferrare” vincono il premio “Inchiostro in Movimento”, concorso di scrittura per ragazzi a tema sport. “Caotico Sapore di sfida”, racconto che esplora il legame viscerale tra l’atleta e la sua disciplina, viene premiato per la categoria senior (16-19 anni). Petacchi invece arriva prima in quella junior, che va dai 12 ai 15 anni, con la storia di un ragazzo cresciuto nella bidonville di Abidjan che scopre la passione per il calcio tra i rifiuti e, nonostante le difficoltà, riesce a trasformare il suo sogno in riscatto.

Si è svolta ieri al Teatro Franco Parenti di Milano la cerimonia della premiazione del concorso rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’area metropolitana milanese. Promosso da Associazione Amici di Edoardo con Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in collaborazione con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, il premio ha raccolto 110 opere inedite di ragazze e ragazzi nati tra il 2006 e il 2013.

Nella categoria che va dai 16 ai 19 anni arriva seconda Salma Mohamed con “Il peso delle aspettative”: uno squarcio sullo sport che frustra e delude. Per la categoria junior il secondo classificato è Antonio Capurro con “L’amicizia in cima a tutto”, dove l’alpinismo diventa metafora di vita. Al palmares si aggiungono il Premio Laboratorio Fondazione Mondadori assegnato a Sofia Oblatore e Lucrezia Massarotto e le Menzioni Speciali Versi – dedicate ai testi “lirici” – attribuite alla canzone di Stefano Solorzano e alla poesia di Gilla De Leon.

Dalle poesie ai fumetti, dal rap al reportage, tutti i testi candidati sono stati raccolti nelle 400 pagine del volume Corpi in movimento – Storie di giovani e sport, edito dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

La giuria di Inchiostro in Movimento, composta da docenti, psicologi, educatori, giovani lettori e rappresentanti dei promotori, ha valutato le opere per la loro “originalità, capacità di affrontare in modo critico temi di attualità, struttura della trama nonché qualità della forma”. I vincitori hanno ricevuto in premio in denaro di massimo 400 euro (per le prime posizioni) e diverse opportunità formative.