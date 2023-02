Premi: Inps e Regione Puglia tra vincitori ‘Agenda digitale’ del Politecnico Milano

Febbraio 1, 2023

Milano, 1 feb.(Adnkronos) – L’Inps, nella categoria ‘Attuazione dell’Agenda digitale’, Regione Puglia, per le ‘Agende digitali regionali’, Unione Terre d’Argine, per le ‘Agende digitali degli enti locali’ e Progetti e Selezioni, per l”Imprenditorialità al servizio della Pa’, sono i vincitori dell’edizione 2023 dei premi ‘Agenda digitale’ promossi dall’Osservatorio agenda digitale della School of management del Politecnico di Milano per valorizzare e diffondere le buone pratiche di digitalizzazione.

L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, ha l’obiettivo di sostenere la cultura dell’innovazione digitale nel nostro Paese, generando meccanismi di condivisione delle migliori esperienze di attuazione dell’agenda digitale e dando visibilità alle Pa più innovative, oltre a contribuire ai processi di ricerca tramite la raccolta strutturata di evidenze empiriche.

Anche quest’anno si è deciso di puntare su quattro categorie, oltre alle tre tradizionali (Attuazione dell’agenda digitale, Agende digitali regionali e Agende digitali degli enti locali), da alcuni anni vengono premiate anche le startup e le pmi innovative che collaborano con le Pa, nella categoria ‘Imprenditorialità al servizio delle Pa’: “All’interno della Pubblica amministrazione -afferma Luca Gastaldi, direttore dell’Osservatorio agenda digitale- sono tanti, in tutta Italia, i soggetti che hanno scelto di affrontare la sfida della digitalizzazione del Paese. Progetti che anche quest’anno abbiamo deciso di valorizzare e mettere in rete. Solo collaborando, Pubblica amministrazione, enti di pubblica utilità, imprese e startup, possono contribuire in modo efficace alla diffusione della digitalizzazione del nostro Paese”.