Premi: nasce ‘Assonidi Awards’ per il personale di asili nido e scuole d’infanzia

Marzo 11, 2023

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Un premio per valorizzare il personale educativo di asili nido e scuole d’infanzia che per almeno cinque anni abbia prestato la propria attività lavorativa nella medesima struttura, contraddistinguendosi per la propria eticità e professionalità nei confronti dei bambini e dei loro genitori. Si chiama ‘Assonidi Awards’ ed è un riconoscimento istituito da Assonidi, l’associazione asili nido e scuole dell’infanzia privati di Confcommercio Milano.

“In un momento di particolare difficoltà nell’individuare, formare e, soprattutto, fidelizzare il personale nei servizi delle nostre imprese -spiega il direttore di Assonidi, Paolo Uniti- abbiamo ritenuto doveroso predisporre l’assegnazione di un riconoscimento a chi, nel personale educativo, si è contraddistinto per fedeltà, soprattutto in questi ultimi anni così difficili”. L’iniziativa prevede, inoltre, il rilascio di un’attestazione silver o gold per il personale che ha maturato un’anzianità superiore a sette oppure dieci anni.

Le adesioni agli Assonidi Awards 2023 sono già aperte: titolari e gestori delle oltre 400 strutture aderenti ad Assonidi su tutto il territorio nazionale, possono candidare le proprie collaboratrici e i propri collaboratori assunti da almeno cinque anni. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 10 giugno nella sede di Confcommercio Milano, a Palazzo Castiglioni.