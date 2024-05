Premi: Tornano gli Ussi-Roma nel ricordo di Gianfranco Tobia, presenti De Rossi e Immobile

25 Maggio 2024

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Lunedì 27 maggio, ore 12:00, nella prestigiosa cornice del Circolo Canottieri Aniene, il Gruppo Romano dei Giornalisti Sportivi svolgerà la consueta cerimonia di premiazione di colleghi, atleti e società di Roma e del Lazio che si sono distinti tra il 2023 e questa prima parte del 2024. Nel ricordo del compianto consigliere del Gruppo Gianfranco Tobia, per anni colonna portante di Ussi Roma e di Ussi Nazionale, saranno numerose le personalità, i dirigenti e i giornalisti presenti al fianco del presidente Iacopo Volpi e della presentatrice dell’evento, Simona Rolandi.

Sono attesi oltre al Presidente di Ussi Nazionale Gianfranco Coppola, il padrone di casa, presidente del CC Aniene, Massimo Fabbricini, il presidente Coni, Giovanni Malagò, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, il presidente della Federgolf Franco Chimenti, il presidente della federbasket Gianni Petrucci e numerosi altri dirigenti e autorità dei Gruppi Sportivi Militari. Ci saranno come sempre nomi di grande rilievo per i premi riservati al mondo dello sport, a partire dall’allenatore della AS Roma Daniele De Rossi e dal capitano della SS Lazio Ciro Immobile, oltre al tecnico della AS Roma Women Campione d’Italia, Alessandro Spugna.

Con loro atleti di varie discipline che hanno ottenuto grandi risultati nell’ultima stagione agonistica. Dalla campionessa del Pentathlon Moderno, Elena Micheli alle giovani e vincenti azzurre della ginnastica, Arianna Belardelli, della pesistica, Greta De Riso, dell’atletica leggera, Giulia Gabriele, per passare all’astro nascente del tennis, Andrea De Marchi, fino al canoista Nicolae Craciun e alla Nazionale di pallacanestro Fisdir, oro ai Trisome Games 2024, con i suoi rappresentanti capitolini. Per quanto riguarda i premi giornalistici, questi i vincitori decisi dal Consiglio Ussi Roma: Premio Giovani a Lorenzo Pes, Premio Desk a Emanuele Rizzi, Premio alla carriera a Fabrizio Bocca, Premio Giorgio Tosatti a Valerio Piccioni, Premio Fotografi a Riccardo Antimiani, Premio Speciale USSI Roma a Francesca Benvenuti e Premio Golf Passione e Competenza a Francesca Piantanida.