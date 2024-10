Premi Ussi-Lombardia, il ‘Brera’ a Verdelli, a Castellani il ‘Mura’ e Barlaam atleta dell’anno

28 Ottobre 2024

Milano, 28 ott. – (Adnkronos) – La consegna dei premi Ussi è stata una festa dello sport. Il Premio Gianni Brera, quello più prestigioso tra i tanti assegnati dal Gruppo lombardo dei giornalisti sportivi, è stato vinto da Carlo Verdelli, opinionista e scrittore ex direttore di numerose testate tra cui La Gazzetta dello Sport. Il premio Impresa e Sport è stato attribuito invece a Diana Bracco, che lo ha ricevuto dalle mani di Pier Augusto Stasi Presidente dell’Unione Stampa Sportiva della Lombardia che ha letto questa importante motivazione:

“Diana Bracco è una grande imprenditrice e una mecenate che crede da sempre nei valori dello sport come palestra di vita per i giovani. La sua azienda ha varato numerosi progetti di responsabilità sociale che hanno sostenuto migliaia di giovani sportivi, con un’attenzione speciale allo sport femminile. Oggi affianca in particolare due squadre: Bracco Atletica e Bracco Pro Patria Volley, fucine di autentiche campionesse, ragazze speciali che Diana Bracco segue con molto affetto. Da oltre trent’anni l’azienda è anche partner della società giovanile Enotria e, con loro, di un torneo calcistico anche femminile, la Bracco Cup Carletto Annovazzi. Da anni, infine, il Gruppo Bracco organizza “Donna Sport – L’Atleta più brava a scuola”, un concorso che premia le atlete e paratlete capaci di distinguersi tanto nello sport quanto nello studio”. Diana Bracco ringraziando l’USSI ha affermato: “Dedico questo riconoscimento, di cui sono molto orgogliosa, a tutte le nostre atlete che continuano a darci grandissime soddisfazioni”.

Il Premio Gianni Mura è stato assegnato dal Consiglio Direttivo del GLGS a Massimiliano Castellani, scrittore di sport e caporedattore ad Avvenire. Altra novità, il Premio sportivo Personaggio dell’Anno 2024 non è andato a una persona ma a una comunità, quella di Roncadelle nel Bresciano, località celebrata per gli ori olimpici conquistati a Parigi 2024 da tre suoi atleti: la judoka Alice Bellandi, la capitana dell’Italvolley Anna Danesi e il canoista Giovanni De Gennaro. Come Squadra dell’Anno è stata premiata l’Atalanta, entrata a far parte anche dell’Olimpo calcistico europeo con la conquista dell’Europa League. Atleta dell’Anno è il super campione di nuoto paralimpico Simone Barlaam, milanese, vincitore a Parigi 2024 di ben tre ori e un argento che hanno impreziosito il suo già ricchissimo palmares. Il premio Realtà Sportive Lombarde va ai tre club calcistici neopromossi nei rispettivi campionati: il Como in Serie A, il Mantova in Serie B e l’Alcione Milano, salito per la prima volta tra i professionisti in C1.

Questi gli altri premi giornalistici, tutti intitolati alla memoria di colleghi che hanno contribuito a far grande la stampa sportiva: il Premio Gualtiero Zanetti è stato assegnato a Daniele Sparisci, firma della Formula Uno sul Corriere della Sera. Il Premio Candido Cannavò è andato a Elena Pero, giornalista di Sky Sport, telecronista di punta del tennis. Al femminile anche il Premio Gino Palumbo, assegnato a Sabrina Gandolfi, giornalista e conduttrice di Rai Sport, noto volto televisivo.

Il Premio Edoardo Mangiarotti è andato a Valter Brambilla, super specialista di atletica, mentre il Premio Lionello Bianchi è stato assegnato a Giuseppe Pastore, ‘tuttologo’ di calcio e dei suoi personaggi, collaboratore tra l’altro di Cronache di Spogliatoio e Il Foglio. A Giulia De Maio, giovane esperta di ciclismo (Tuttobiciweb), è andato a il premio Mauro Cortesi. Infine, al fotografo sportivo Paolo Rodella il Premio Silvano Maggi.