Premi: ‘Wondy’, serata finale il 13 marzo al teatro Manzoni di Milano con Drusilla Foer

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Si terrà il prossimo 13 marzo a Milano la serata finale della sesta edizione del Premio Wondy per la letteratura resiliente, organizzata dall’associazione ‘Wondy Sono Io’, in collaborazione con Banco Bpm, Tendercapital, Community e il settimanale F. A condurre, sul palco del Teatro Manzoni, l’attrice e performer Drusilla Foer insieme alla giornalista Alessandra Tedesco. Il premio è intitolato a Francesca Del Rosso, nota appunto anche come Wondy (Milano, 1 giugno 1974 – Milano, 11 dicembre 2016), che è stata una giornalista, blogger e scrittrice, ha lottato contro il cancro al seno per sei anni, raccontando la sua battaglia nel blog ‘Le chemio avventure di Wondy’ e nel libro ‘Wondy: ovvero, come si diventa supereroi per guarire dal cancro’. Lo pseudonimo Wondy fa riferimento a Wonder Woman

Sul palco del Teatro Manzoni si succederanno i sei autori finalisti con le loro opere: Giulia Binando Melis con La bambina sputafuoco (Garzanti), Paola Cereda con La figlia del ferro (Giulio Perrone Editore), Crocifisso Dentello con Tuamore (La Nave di Teseo), Liv Ferracchiati con Sarà solo la fine del mondo (Marsilio), Beppe Sebaste con Una vita dolce (Neri Pozza) e Nadia Terranova con Trema la notte (Einaudi). Al termine dello spettacolo verrà proclamato il vincitore.

Prima della serata verrà organizzato un momento dedicato a giurati e finalisti in collaborazione con PizzaAut, il primo locale in Italia gestito da ragazzi con autismo, fondato da Nico Acampora. Il progetto nasce come laboratorio di inclusione sociale e, grazie anche all’amicizia del fondatore cresciuta negli anni col presidente dell’Associazione ‘Wondy Sono io’, Alessandro Milan, porterà al Teatro Manzoni le pizze Gourmaut, realizzate sul momento e servite dai ragazzi di PizzaAut.