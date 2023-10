Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “È appena scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti sulla prescrizione, di cui sono relatore. Posso anticipare che si registra un grosso passo avanti per archiviare la Bonafede. Basta fine processo mai”. Così Enrico Costa, deputato di Azione, in un post su twitter.