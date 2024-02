Presidente Fondazione Magna Grecia: “Per aeroporto Reggio bisogna aumentare offerta”

Febbraio 16, 2024

Roma, 16 feb. – (Adnkronos) – “Se a decidere c’è gente inadeguata, le speranze sono poche. Il sistema di potere, la classe politica, a livello governativo, regionale e locale, deve essere espressione delle intelligenze e in grado di sviluppare l’aeroporto reggino. L’arrivo di Ryanair è un successo di Occhiuto, ma non basta, bisogna aumentare l’offerta. Se oggi non si interviene in modo intelligente, l’occasione andrà perduta. Non so perché, tecnicamente, Ryanair non abbia coperto le tratte Roma e Milano e perché Ita ha un’offerta inadeguata. Durante la pandemia, da Reggio Calabria partiva solo un aereo, inaccettabile”. Queste le parole del presidente della Fondazione Magna Grecia, Nino Foti, durante il convegno ‘Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale sviluppo?’ in corso presso il Salone dei Lampadari di Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria