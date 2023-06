Prevenzione: da 5 società scientifiche filo diretto con i cittadini

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos Salute) – “Protagonisti anche fuori le corsie”: è questo lo slogan con cui Fism – Federazione delle società medico-scientifiche italiane ha lanciato oggi le ‘Giornate della Repubblica’ con servizi di ‘help desk’ della prevenzione che saranno attivi durante il mese di giugno per celebrare i 77 anni della Festa della Repubblica. Cinque le società medico scientifiche italiane coinvolte aderenti alla Fism: in ambiti urologia (Siu), audiologia e foniatria (Siaf), parodontologia e implantologia (Sidp), endocrinologia (Sie), medicina del lavoro (Siml). Obiettivo dell’iniziativa, presentata questa mattina nella sede del ministero della Salute: rispondere via mail e in modo gratuito a richieste di informazioni e dubbi dei cittadini nell’ambito delle specifiche esigenze: urologia, problemi di udito, parodontite, endocrinologia – in particolare l’obesità – e salute nei luoghi di lavoro.

Oggi, 1 giugno, è la Giornata dell’Urologia; l’8 giugno sarà la volta della Giornata dell’Ascolto, che interessa 7 milioni di italiani con problemi di udito; il 16 giugno si terrà la Giornata della Parodontite che colpisce in forma grave circa il 15% della popolazione italiana, e se non trattata può portare alla perdita dei denti; il 22 giugno la Giornata del medico competente, le cui attività sono fondamentali per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Infine il 29 giugno si terrà la Giornata dell’Endocrinologia, con un focus dedicato in particolare all’obesità.

Gli indirizzi email attraverso cui i cittadini potranno ottenere risposte ai propri dubbi da parte dei professionisti qualificati – si legge in una nota – sono: prevenzione@siu.it per i quesiti sull’urologia; audiologia@prontosiaf.it per quelli relativi all’udito; prevenzione@sidp.it per la parodontologia; prevenzione@siml.it per i temi della medicina del lavoro e prevenzione@societaitalianadiendocrinologia.it per i quesiti sull’obesità. I servizi saranno attivi per tutto l’anno. La Fism non è nuova a queste iniziate. Già lo scorso 7 marzo, il presidente Loreto Gesualdo aveva presentato, sempre nella sede del ministero della Salute, i ‘Numeri verdi di pubblica utilità’ attribuiti a Società italiana di nefrologia (Sin), Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo), Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) e Società oftalmologica italiana (Soi), accreditate presso il ministero della Salute e affiliate alla Fism. Anche in questo caso nefrologi, ginecologi, cardiologi e oftalmologi mettevano a disposizione dei pazienti i propri esperti.