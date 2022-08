Prezzi benzina e diesel in Italia oggi, prezzi in calo: nuovi tagli

Agosto 5, 2022

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Proseguono i ribassi sui prezzi di benzina e diesel. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ieri in forte discesa, si registrano oggi ulteriori movimenti sui prezzi raccomandati sulla rete nazionale. In particolare a intervenire sono Eni e Q8, riducendo entrambe di 1 centesimo benzina e diesel. In attesa di recepire pienamente gli ultimi interventi, i prezzi praticati alla pompa risultano in calo. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 agosto, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,861 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,838 e 1,867 euro/litro (no logo 1,859).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,841 euro/litro, con le compagnie tra 1,818 e 1,851 euro/litro (no logo 1,839). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,010 euro/litro, con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,934 e 2,070 euro/litro (no logo 1,914). La media del diesel servito è 1,991 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,915 e 2,060 euro/litro (no logo 1,895). I prezzi praticati del Gpl si attestano tra 0,822 a 0,839 euro/litro (no logo 0,808). Infine il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 2,191 e 2,643 (no logo 2,327).