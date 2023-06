Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Nei giorni in cui c’è chi si tira indietro e nega il patrocinio alla manifestazione, sono felice che il mio partito aderisca a tutti i Pride che si svolgeranno in Italia. Non è tempo per indecisioni, passi indietro o ritiri dell’ultimo minuto. Restiamo uniti per i diritti per tutte e di tutti!”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.