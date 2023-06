Primo giorno per Di Maio rappresentante per il Golfo, l’esordio anche su Twitter

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Primo giorno in carica come rappresentante speciale per l’Ue nel Golfo” per Luigi Di Maio, che esordisce anche su Twitter con un nuovo profilo, dove i suoi ‘cinguettii’ sono riportati anche in arabo, scelta d’obbligo visto il ruolo.

“Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione – scrive l’ex leader M5S e vicepremier dal profilo ‘@EUSR_Gulf’ -. C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise”.