Primo Mtv Push Live in Italia a Mirabilandia

Maggio 9, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Il 17 giugno dalle 19:30 si svolgerà a Mirabilandia ‘Mtv Push Italia Live’ con Rds Next per lanciare ufficialmente Mtv Push in Italia e segnare l’inizio della stagione estiva. Si tratta di una nuova piattaforma di lancio di artisti italiani nata dall’esperienza di Mtv New Generation, che nel corso degli anni ha promosso artisti di successo, dai Boomdabash a Dardust, fino a Madame, Ditonellapiaga, Olly e i Piqued Jacks, che quest’anno saranno all’Eurovision Song Contest a rappresentare San Marino. Mtv Push è l’appuntamento mensile con cui l’emittente amplifica gli artisti emergenti attraverso la programmazione video sui canali tv, sulle piattaforme digitali e sui social media.

“All’interno del parco divertimenti più grande d’Italia daremo vita a una grande festa fatta di musica e puro divertimento grazie anche alla presenza di influencer e creator amati dalla GenZ – commenta Manuela Vagnetti, senior manager ad sales e brand solutions Paramount che trasmette Mtv su Paramount+. L’evento, condotto da Samara Tramontana, speaker di Rds Next e giovane TikToker, l’evento vedrà le esibizioni di alcuni degli artisti emergenti più apprezzati e seguiti del panorama italiano come Elasi, produttrice, musicista, cantante e chitarrista che mischia il pop elettronico con suoni provenienti da tutto il mondo, trasformando il dancefloor in un melting pot inclusivo e universale. Grazie a questa artista il progetto Mtv Push Italia ha fatto il suo primo esordio non ufficiale sul palco di Mtv Snowball Cervinia il 23 aprile 2023 a Breuil-Cervinia. Elasi, come rappresentante del progetto, è salita in console dj insieme ad Alexander Rya e Gabry Ponte.

Saliranno sul palco anche Imen Siar, cantante italo-marocchina che ha trovato il suo successo a Londra, Claudym, artista poliedrica milanese che spazia tra illustrazione e musica e l’ospite speciale Gaia, cantante pop dalle influenze esotiche.