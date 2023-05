Primo Mtv Push Live in Italia a Mirabilandia

Maggio 10, 2023

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – Dal 1981 Mtv ha sempre avuto come missione la diffusione della buona musica e dal 2009 aiuta gli artisti emergenti a farsi strada in questo mondo con Mtv Push, l’appuntamento mensile con cui l’emittente musicale amplifica gli artisti emergenti attraverso la programmazione video sui canali tv, sulle piattaforme digitali e sui social media.

Mtv Push Italia è la nuova piattaforma di lancio di artisti italiani nata dall’esperienza di Mtv New Generation, che nel corso degli anni ha lanciato artisti di successo, dai Boomdabash a Dardust, fino a Madame, Ditonellapiaga, Olly e i Piqued Jacks, che quest’anno saranno all’ Eurovision a rappresentare San Marino, e oggi continua a selezionare nuovi artisti italiani emergenti e accendere un faro su di loro attraverso tutte le piattaforme disponibili.

Il prossimo 17 giugno dalle 19:30 Mtv Push vi invita a trascorrere una serata unica insieme a Mirabilandia e Rds Next: ‘Mtv Push Italia Live @ Mirabilandia’. Un evento imperdibile per lanciare ufficialmente la piattaforma in Italia e segnare l’inizio della stagione estiva.

“Siamo entusiasti di essere ospiti di Mirabilandia per la prima edizione italiana di Mtv Push Live, il progetto di Mtv che lancia e supporta i talenti emergenti del nostro panorama musicale. All’interno del parco divertimenti più grande d’Italia daremo vita a una grande festa fatta di musica e puro divertimento grazie anche alla presenza di influencer e creator amati dalla GenZ – commenta Manuela Vagnetti, senior manager Ad Sales e Brand Solutions in Paramount – Paramount, con i suoi storici brand musicali, è da sempre impegnata nel supportare i giovani artisti e nel portare il meglio della musica e dell’intrattenimento a un pubblico sempre più vasto. Non vediamo dunque l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a importanti partner come Mirabilandia e RDS Next”.

Condotto da Samara Tramontana, speaker di Rds Next e giovane TikToker, l’evento vedrà le esibizioni di alcuni degli artisti emergenti più apprezzati e seguiti del panorama italiano come Elasi, produttrice, musicista, cantante e chitarrista che mischia il pop elettronico con suoni provenienti da tutto il mondo, trasformando il dancefloor in un melting pot inclusivo e universale. Ed è grazie all’artista che il progetto MTV PUSH ITALIA ha fatto il suo primo esordio non ufficiale sul palco di Mtv Snowball Cervinia il 23 aprile 2023 a Breuil-Cervinia. Elasi, come rappresentante del progetto, è salita in console dj insieme ad Alexander Rya e Gabry Ponte.

Ad esibirsi sul palco di ‘Mtv Push Italia Live @ Mirabilandia’ anche Imen Siar, che con la sua maestria vocale e la sua espressività stilistica riesce ad affascinare sin dal primo ascolto, e Claudym, artista poliedrica milanese con una maturità sonora internazionale perfettamente inserita nella contemporaneità, che spazia tra il mondo dell’illustrazione e la musica.

Tra i performer della serata, non solo talenti più emergenti del nostro Paese, ma anche una special guest d’eccezione: Gaia. Classe 1997 di origini brasiliane, è una delle cantanti più affermate del panorama musicale attuale. Il suo repertorio è molto eterogeneo e mischia il pop con influenze esotiche, all’attivo vanta diverse hit che hanno lasciato il segno nelle classifiche del nostro paese come ‘Chega’, ‘Cuore Amaro’ e ”Boca’, una collaborazione internazionale con Sean Paul. Nell’estate 2023 uscirà il suo nuovo attesissimo album.

Rds Next, la social web radio fatta dalla GenZ per la GenZ e seguita su Twitch e TikTok da oltre 600mila utenti, sarà la radio ufficiale dell’evento. Oltre alla presenza di Samara Tramontana come voce ufficiale, sarà previsto un importante piano di comunicazione di lancio e di racconto dell’evento sui canali digitali della radio. Anche Rds 100% Grandi Successi parteciperà all’evento, non solo con una campagna radio dedicata, ma anche con un dj-set che accompagnerà tutti i partecipanti fino alla chiusura del Parco.

“Mirabilandia è particolarmente lieta di presentare al grande pubblico l’evento Mtv Push Live, che senza dubbio rappresenta una grande novità nel panorama italiano dell’entertainment. Siamo certi che i più giovani sapranno apprezzare questa serata unica nel suo genere. Un’opportunità che, ancora una volta, vedrà il parco divertimenti più grande d’Italia collaborare con due protagonisti indiscussi della musica, Mtv e Rds Next, in grado di valorizzare la nostra offerta. E siamo certi che il popolo di Mirabilandia non mancherà a questo importante appuntamento che apre la stagione dei nostri show estivi”, commenta Sabrina Mangia, Sales e Marketing Director Mirabilandia.