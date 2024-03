Privatizzazioni: T.Boeri, ‘qualche forma parziale ci sta, non si innalzino barriere’

Marzo 7, 2024

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – “Qualche forma di privatizzazione parziale la vedo, ci sta. Certo, il gioco delle privatizzazioni è che se tu migliori il rendimento delle aziende coinvolgendo maggiormente i privati, hai dei vantaggi sul piano anche dei conti pubblici; se invece vendi le aziende che danno i rendimenti più alti, a quel punto i vantaggi sulla tenuta conti pubblici sono minori. Bisognerebbe valutare caso per caso, ma sul fatto che bisogna rilanciare il programma di privatizzazione, non vedo perché si debbano innalzare barriere contro un’idea di questo tipo”. Così l’ex presidente dell’Inps Tito Boeri, intervenendo al Festival del Management, in corso a Milano.

“Chiaramente -avverte Boeri- non possiamo avere aspettative infinite su quelli che possono essere i proventi delle privatizzazioni e su quanto possano risolvere i problemi dei conti pubblici”. E poi, sorride, “se penso a quando ero presidente dell’Inps mi viene da ridere perché capitava spesso di sentire persone che mi dicevano ‘ma perché non vendete tutto il patrimonio immobiliare così pagate finalmente le nostre pensioni e risolvete i problemi del deficit?’. Ecco -conclude- se anche fossi riuscito a vendere tutto il patrimonio immobiliare, e come sapete non è ovvio venderlo e soprattutto venderlo bene e immediatamente, sarei riuscito a pagare credo cinque giorni di pensione, tanto per dare l’idea dell’ordine di grandezza. Senza contare che poi avrei dovuto pagare gli affitti e tutto il resto”.