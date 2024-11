Processo Impagnatiello, pm: “Omicidio Giulia Tramontano viaggio nell’orrore”

11 Novembre 2024

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – “Un viaggio nell’orrore, il brutale omicidio di Giulia (Tramontano, ndr) e il suo bambino Thiago, trucidata con 37 coltellate, un omicidio tra i più efferati”. E’ uno dei passaggi della requisitoria della pm Alessia Menegazzo, nell’aula della prima corte d’Assise di Milano, contro Alessandro Impagnatiello accusato dell’omicidio aggravato della compagna. “Il dibattimento ha consegnato prove certe. La vostra decisione – dice la pm rivolta al giudice – qualunque sia sarà serena e basata su prove certe e incontrovertibili”.

Impagnatiello merita l’ergastolo per l’omicidio della compagna: è questa la richiesta che le rappresentanti della pubblica accusa, la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Menegazzo sono pronte a pronunciare in aula.

Menegazzo, secondo cui “Giulia ha firmato la propria condanna a morte quando ha comunicato all’imputato che aspettava un bambino”, parla di “un processo faticoso, non indiziario, un articolato dibattimento che ha consentito a tutte e parti di arrivare alla formazione della prova: la perizia disposta d’ufficio dalla corte d’Assise, tutte le testimonianze e il materiale prodotto hanno dato un apporto significativo e un quadro chiarissimo”. “Impagnatiello ha confermato la sua responsabilità, ha ammesso i fatti quando aveva le spalle al muro, anche se ha tentato ancora una volta di manipolare la realtà dei fatti. La sua non è una confessione spontanea, ma ha parlato quando gli indizi erano schiaccianti”, ha aggiunto la rappresentante della pubblica accusa.

Impagnatiello ha messo in atto un “narcisismo mortale” e ha portato avanti “per mesi” il piano di “eliminare Giulia e Thiago considerati ostacolo” per vivere la sua nuova vita con l’amante, ha affermato ancora Menegazzo secondo la quale l’imputato ha realizzato un “quadro criminoso” portato avanti “con lucidità e controllo. Nessun raptus o blackout”, ma una “rabbia fredda” che aveva come obiettivo “inscenare la scomparsa di Giulia, con l’evidente scopo di simulare un suicidio”. Impagnatiello “è un manipolatore, psicopatico e bugiardo”, ha detto la pm ricordando le parile degli psichiatri, in lui “c’è mancanza totale di empatia, di rimorso e di morale.

In aula, la pm Menegazzo ricorda il “castello di bugie” che Impagnatiello costruisce per uscire pulito da un omicidio “efferato”, a partire dalle menzogne raccontate durante la denuncia ai carabinieri. “L’imputato riesce a manipolare tutti, riesce a nascondere l’esistenza del garage, a rispondere al cellulare di Giulia quando è già morta, a insistere che il figlio che portava in grembo non era suo. Racconta che Giulia aveva iniziato a tagliarsi, cosa che ha l’autospia ha escluso”.

Cerca di “ingannare tutti”, finge che Giulia sia a dormire da un’amica poi che si sia allontanata involontariamente, poi con le spalle al muro ammette. “Non c’è nessun segno di difesa nella povera Giulia, lui ha organizzato un vero e proprio agguato, ha inventato tutto. Davanti a noi ha raccontato una storia che non ha senso, la scena del crimine è stata preparata con estrema cura”. aggiunge la pm Menegazzo.

E’ “un giocatore di scacchi” capace quel 27 maggio del 2023, giorno delll’omicidio di Giulia Tramontano, di cambiare “la sua strategia, ma mantenendo il suo programma, mantenendo cioè la risoluzione omicidiaria”. Una volontà “talmente forte” che è pronto “a rimodulare i piani” e così dopo l’incontro tra la ventinovenne incinta di Thiago e dell’altra donna di Impagnatiello, l’imputato “sfrutta la nuova situazione per mettere in scena l’allontanamento volontario, l’idea era forse di inscenare il suicidio di Giulia”.

“Non sapremo mai cosa sarebbe successo, ma la serialità è un tratto della sua personalità”, ha quindi affermato la pm nella sua requisitoria quando racconta il rischio che ha corso l’altra donna di Alessandro Impagnatiello. Dopo l’omicidio della 29enne, l’imputato va sotto casa dell’ex collega di lavoro, la quale spaventata non apre la porta: “Quella sera in modo ostinato insiste che il figlio di Giulia che portava in grembo non è figlio non è suo, insiste che Giulia ha seri problemi psichici dopo che l’aveva barbaramente uccisa”.

“Cara Giulia non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e cattiveria. Chiunque ti abbia incrociato nel percorso della vita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima”. Sono le parole che Loredana Femiano dedica, via social, alla figlia Giulia Tramontano nel giorno in cui è prevista la requisitoria.

“Non c’è giorno in cui non ci manchi. Il tuo ricordo è la nostra forza, la tua assenza il nostro silenzio più profondo. Sei parte di noi, oggi e per sempre”, sono le parole con cui Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ricorda oggi la 29enne.