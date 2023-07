Luglio 30, 2023

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Vittorio Prodi è stato esempio di impegno e di passione civile come parlamentare europeo e come presidente della provincia di Bologna. Un uomo discreto che ha sempre praticato la solidarietà verso i più deboli come stile di vita pubblica personale”. Lo dichiara Pierferdinando Casini.