Professioni: dall’IA alle rinnovabili, parte Qlt

13 Maggio 2024

Roma, 13 mag.(Adnkronos) – Ripartire dalle radici del passato per programmare il futuro dell’assistenza legale. Nasce QLT Law & Tax Studio Legale e Tributario Associato, che raccoglie e accresce l’esperienza decennale di Quorum. Un team di oltre 40 professionisti, tra Roma e Milano, per garantire consulenza ed assistenza in più di 14 aree del diritto nazionale e internazionale (in inglese, francese, tedesco e spagnolo per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti stranieri).

M&A, energie rinnovabili, retail, intelligenza artificiale e made in Italy tra gli ambiti più innovativi di un’attività multidisciplinare ed integrata che offre servizi legali anche ai clienti che investono nell’automotive, nell’IT, nell’immobiliare, nel fashion e nel food&beverage. Senza trascurare gli ambiti più “classici” della consulenza fiscale, del diritto del lavoro e del contenzioso ordinario e arbitrale, che richiedono competenze sempre più in linea con le continue trasformazioni che stanno caratterizzando l’universo legale.

“L’assistenza legale sta attraversando una stagione di veloci e profondi cambiamenti, in linea con l’evoluzione del diritto chiamato a misurarsi con nuove ed articolate questioni, come l’intelligenza artificiale: un approccio multidisciplinare e innovativo, capace di accompagnare questo mutamento, è essenziale ed è questa “l’impronta” che QLT vuole lasciare nell’ambito legale”, spiega Francesco D’Amora, partner di QLT. I professionisti dello studio supporteranno l’attività di società, banche e fondi di investimento che vogliono investire in Italia ed all’estero, dove lo studio può contare su una presenza capillare anche grazie agli accordi con numerose Law Firm internazionali.