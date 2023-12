Professioni: in Lombardia in 2023 psicologi i più richiesti, ma 1 su 2 per lavori in casa

Dicembre 28, 2023

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – In Lombardia nel 2023 gli psicologi e le imprese di pulizie sono stati i servizi più ricercati sul web, seguiti al terzo e al quarto posto dagli idraulici e dagli installatori di condizionatori. E’ quanto emerso da dati raccolti da ProntoPro.it.

Nella top 10 della regione appaiono anche molte ricerche per i notai, in sesta posizione, e per i professionisti specializzati nelle pulizie domestiche, in settima posizione. All’ottavo posto troviamo poi l’animazione per le feste per bambini, seguita dal personal trainer e dai professionisti della tinteggiatura.

Pur evidenziando qualche specificità, la Lombardia conferma grandi linee il trend nazionale, che vede una classifica composta per metà da servizi dedicati alla manutenzione e alla cura della casa. A livello regionale le richieste di servizi sono più o meno omologhe in tutte le province; unica voce fuori dal coro è la provincia di Bergamo, che vede al secondo posto della classifica il transfer verso l’aeroporto, probabile sintomo della mancanza di collegamenti ferroviari verso il terminal di Bergamo-Orio al Serio, con i trasferimenti che sono limitati al trasporto su strada.