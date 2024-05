Professioni: Mattarella, ‘forza di traino per processo integrazione Ue’

7 Maggio 2024

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Pensare europeo è oggi, prima ancora che una sfida ideale e culturale, una necessità concreta. La rilevanza assunta dalla legislazione europea nel nostro ordinamento e le grandi opportunità che i processi di integrazione ancora da completare offrono ai Paesi dell’Unione, sollecitano il mondo delle professioni a spingersi avanti per essere una forza di traino. Si tratta di un impegno importante, da cui può dipendere molto della qualità, dei tempi, della direzione del nostro sviluppo futuro, e quindi anche del benessere sociale”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Elbano de Nuccio, in occasione dell’incontro annuale promosso dal Consiglio nazionale.