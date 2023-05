Professioni: Meloni, ‘fiera di legge su equo compenso, restituite dignità e giustizia’

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – La legge sull’equo compenso “è una delle cose delle quali io vado maggiormente fiera”. Si tratta di “una legge della quale io rimango prima firmataria e che ha un obiettivo semplice: restituire dignità e giustizia ai tanti professionisti ai quali sono state imposte per troppo tempo condizioni economicamente inique dai cosiddetti ‘contraenti forti’”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio indirizzato agli Stati Generali dei commercialisti in corso a Roma.

“Ringrazio ancora una volta tutti i parlamentari e le associazioni di categoria, inclusa ovviamente la vostra, che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo. Perché è stato un lavoro corale quello che abbiamo fatto. Vedete, noi pensiamo che non si possa prescindere dalle competenze, particolarmente dalle competenze dei professionisti. Non possono farlo gli italiani, non possono farlo le Istituzioni. Non lo ha fatto questo Governo, che ha voluto coinvolgere voi commercialisti nel lavoro di scrittura della delega fiscale”, rimarca il presidente del Consiglio in un passaggio del suo intervento.